Во 2 сезоне 7 серии сериала «Когти», используя Полли как рычаг, Арлин пытается заставить Кена быть на стороне Златы. Желая отомстить, Десна начинает действовать по своему плану. Ей предстоит понять, что месть может обойтись слишком дорого.
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