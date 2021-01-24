В 3 сезоне 10 серии сериала «Зачарованные» три главные героини пытаются сдержать странное существо, которое освободилось из древней гробницы хаоса. Смогут ли они спасти невинных людей, которые оказались приманкой для опасного монстра?
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