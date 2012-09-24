В 5 сезоне 14 серии сериала «Касл» писатель и его подруга-детектив занимаются расследованием гибели звезды реалити-шоу о богатых домохозяйках. По ходу развития событий главные герои все больше погружаются в светскую жизнь Нью-Йорка.
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