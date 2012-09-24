В 5 сезоне 15 серии сериала «Касл» писатель и его подруга-детектив занимаются расследованием дела о похищении дочери известного ближневосточного олигарха. По ходу дела неизвестные похищают дочь самого Касла. Смогут ли они спасти девочек?
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