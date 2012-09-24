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Киноафиша Сериалы Касл Сезоны Сезон 5 Серия 23

Касл 2009 - 2016 23 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Касл»
После шторма
Сезон 5 / Серия 1 24 сентября 2012
Облачно, возможно убийство
Сезон 5 / Серия 2 1 октября 2012
Секрет умрет со мной
Сезон 5 / Серия 3 8 октября 2012
Он написал убийство
Сезон 5 / Серия 4 15 октября 2012
Достаточное основание
Сезон 5 / Серия 5 29 октября 2012
Последний рубеж
Сезон 5 / Серия 6 5 ноября 2012
Лебединая песня
Сезон 5 / Серия 7 12 ноября 2012
Неурочные часы
Сезон 5 / Серия 8 19 ноября 2012
Тайный Санта
Сезон 5 / Серия 9 3 декабря 2012
Значимее остальных
Сезон 5 / Серия 10 7 января 2013
Под воздействием
Сезон 5 / Серия 11 14 января 2013
Смерть сошла с ума
Сезон 5 / Серия 12 21 января 2013
Отдача
Сезон 5 / Серия 13 4 февраля 2013
Реальность звезды поражает
Сезон 5 / Серия 14 11 февраля 2013
Мишень
Сезон 5 / Серия 15 18 февраля 2013
Охота
Сезон 5 / Серия 16 25 февраля 2013
Напуганный до смерти
Сезон 5 / Серия 17 18 марта 2013
Дикий Ровер
Сезон 5 / Серия 18 25 марта 2013
Жизнь других
Сезон 5 / Серия 19 1 апреля 2013
Быстрый и пушистый
Сезон 5 / Серия 20 15 апреля 2013
Голубь и перепелка
Сезон 5 / Серия 21 22 апреля 2013
Безмолвие
Сезон 5 / Серия 22 29 апреля 2013
Человеческий Фактор
Сезон 5 / Серия 23 6 мая 2013
Переломный момент
Сезон 5 / Серия 24 13 мая 2013
О чем серия

В 5 сезоне 23 серии сериала «Касл» главные герои пытаются расследовать дело о взрыве автомобиля, в результате которого погибают два человека. Однако в их работу постоянно вмешиваются федералы. Создается ощущение, что они пытаются что-то скрыть...

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