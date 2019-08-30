В 1 сезоне 4 серии сериала «Карнивал Роу» Фило начинает подозревать, что убийства совершает мифическое существо. Агреус решает помочь Спенроузам деньгами взамен на протекцию в высшем обществе людей. Иона думает, что его похитила собственная мать.