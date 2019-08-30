В 1 сезоне 2 серии сериала «Карнивал Роу» Фило начинает расследовать жестокое убийство феи Эшлинг. Спернроуз в нетрезвом состоянии пытается изнасиловать Стоунмосс, а потом обвиняет ее в краже. Райкрофт узнает об этом и выкупает контракт Виньет.
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