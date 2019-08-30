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Киноафиша Сериалы Карнивал Роу Сезоны Сезон 1 Серия 2

Карнивал Роу 2019 2 серия 1 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Карнивал Роу»
Темный Бог пробуждается
Сезон 1 / Серия 1 30 августа 2019
Эшлинг
Сезон 1 / Серия 2 30 августа 2019
Королевства Луны
Сезон 1 / Серия 3 30 августа 2019
Соединение несоединимого
Сезон 1 / Серия 4 30 августа 2019
Довольно печалиться
Сезон 1 / Серия 5 30 августа 2019
Существа без сопровождения
Сезон 1 / Серия 6 30 августа 2019
Мир грядущего
Сезон 1 / Серия 7 30 августа 2019
Сумерки
Сезон 1 / Серия 8 30 августа 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Карнивал Роу» Фило начинает расследовать жестокое убийство феи Эшлинг. Спернроуз в нетрезвом состоянии пытается изнасиловать Стоунмосс, а потом обвиняет ее в краже. Райкрофт узнает об этом и выкупает контракт Виньет.

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