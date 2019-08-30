В 1 сезоне 3 серии сериала «Карнивал Роу» Райкрофт навещает в тюрьме боевого товарища Дариуса и вспоминает, как познакомился с Виньет. Фея говорит детективу, что сохранит тайну о его происхождении, однако любовь их больше не связывает.