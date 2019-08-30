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Киноафиша Сериалы Карнивал Роу Сезоны Сезон 1 Серия 1

Карнивал Роу 2019 1 серия 1 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Карнивал Роу»
Темный Бог пробуждается
Сезон 1 / Серия 1 30 августа 2019
Эшлинг
Сезон 1 / Серия 2 30 августа 2019
Королевства Луны
Сезон 1 / Серия 3 30 августа 2019
Соединение несоединимого
Сезон 1 / Серия 4 30 августа 2019
Довольно печалиться
Сезон 1 / Серия 5 30 августа 2019
Существа без сопровождения
Сезон 1 / Серия 6 30 августа 2019
Мир грядущего
Сезон 1 / Серия 7 30 августа 2019
Сумерки
Сезон 1 / Серия 8 30 августа 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Карнивал Роу» Виньет покидает родные земли, захваченные солдатами Пакта, на корабле, но судно из-за сильного шторма терпит крушение. Фее удается выжить, и теперь ей нужно отработать камеристкой за прибытие в столицу.

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