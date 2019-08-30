В 1 сезоне 1 серии сериала «Карнивал Роу» Виньет покидает родные земли, захваченные солдатами Пакта, на корабле, но судно из-за сильного шторма терпит крушение. Фее удается выжить, и теперь ей нужно отработать камеристкой за прибытие в столицу.