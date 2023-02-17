Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Карнивал Роу
Новости
Новости о сериале «Карнивал Роу»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Карнивал Роу»
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: триллер с Джулианной Мур, «Бескрайний бассейн» и «Содержанки»
На этой неделе стриминги предлагают создать клона, поддаться желанию влюбиться, встать на защиту угнетенных и переехать на Луну.
Написать
17 февраля 2023 15:00
Загадочные убийства и тайные общества: 8 сериалов, похожих на «Карнивал Роу»
В ожидании развязки неонуарного сериала, в центре которого населенный людьми и мифическими существами город Бург, смотрим «Невероятных» и другие мистические проекты, от которых невозможно оторваться.
Написать
6 февраля 2023 13:00
Жестокие люди идут войной на мифических существ в трейлере финального сезона «Карнивал Роу»
Премьера заключительных серий фэнтезийной драмы с Орландо Блумом и Карой Делевинь состоится в феврале.
Написать
10 января 2023 11:31
Сериал «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь завершится вторым сезоном
Также появился эффектный тизер.
Написать
8 ноября 2022 11:27
Подошли к концу съемки второго сезона «Карнивал Роу»
К своим ролям вернулись Орландо Блум и Кара Делевинь.
Написать
20 сентября 2021 14:17
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667