Зовите меня Кэт 2021 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Зовите меня Кэт
Киноафиша Сериалы Зовите меня Кэт Сезоны Сезон 1

Call Me Kat
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зовите меня Кэт»

В 1 сезоне сериала «Зовите меня Кэт» сюжет фокусируется на немолодой женщине по имени Кэтрин. Долгое время родственники отравляют ей жизнь безуспешными попытками как можно скорее выдать замуж. Конечно, ничего хорошего из этого не выходит: главная героиня принципиально выступает против навязанных обществом стереотипов. Устав от бесконечного давления, она берет деньги, которые откладывались на ее будущее бракосочетание, и открывает на них собственное кафе для котов и их любителей. Однако жизнь Кэт серьезно меняется, когда она встречает своего одноклассника, работающего неподалеку от ее нового заведения. Когда-то она была влюблена в этого парня...

Рейтинг сериала

0.0
5.4 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Зовите меня Кэт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Плюс один Plus One
Сезон 1 Серия 1
3 января 2021
Двойное свидание Double Date
Сезон 1 Серия 2
7 января 2021
Отпуск Vacation
Сезон 1 Серия 3
14 января 2021
Терапия Therapy
Сезон 1 Серия 4
21 января 2021
Кекс Cake
Сезон 1 Серия 5
28 января 2021
Спортзал Gym
Сезон 1 Серия 6
4 февраля 2021
Яйца Eggs
Сезон 1 Серия 7
11 февраля 2021
Всю ночь All Nighter
Сезон 1 Серия 8
18 февраля 2021
Первое свидание First Date
Сезон 1 Серия 9
25 февраля 2021
Деловой совет Business Council
Сезон 1 Серия 10
4 марта 2021
Переезд Moving In
Сезон 1 Серия 11
11 марта 2021
Сальса Salsa
Сезон 1 Серия 12
18 марта 2021
Кошка-версия Cat-a-versary
Сезон 1 Серия 13
25 марта 2021
График выхода всех сериалов
