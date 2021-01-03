В 1 сезоне сериала «Зовите меня Кэт» сюжет фокусируется на немолодой женщине по имени Кэтрин. Долгое время родственники отравляют ей жизнь безуспешными попытками как можно скорее выдать замуж. Конечно, ничего хорошего из этого не выходит: главная героиня принципиально выступает против навязанных обществом стереотипов. Устав от бесконечного давления, она берет деньги, которые откладывались на ее будущее бракосочетание, и открывает на них собственное кафе для котов и их любителей. Однако жизнь Кэт серьезно меняется, когда она встречает своего одноклассника, работающего неподалеку от ее нового заведения. Когда-то она была влюблена в этого парня...