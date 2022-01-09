Во 2 сезоне сериала «Зовите меня Кэт» история о женщине, которая в зрелом возрасте воплотила свою давнюю мечту и открыла котокафе, продолжается. Обаятельная, но одинокая дама среднего возраста по имени Кэтрин Силвер всю жизнь посвятила работе в Луисвилльском университете. Несмотря на то что Кэт уже 39 лет, она остается незамужней и бездетной, живет с матерью и терпит ее нравоучения. Но Кэт не сдается и по-прежнему верит, что сможет обрести свое счастье. И для этого ей совсем необязательно встречаться с мужчиной, ведь главная любовь в жизни Кэт – это кошки. Героиня находит средства, чтобы открыть кошачье кафе в родном Луисвилле.