Зовите меня Кэт 2021 - 2023 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Зовите меня Кэт
Киноафиша Сериалы Зовите меня Кэт Сезоны Сезон 2

Call Me Kat
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 18
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Зовите меня Кэт»

Во 2 сезоне сериала «Зовите меня Кэт» история о женщине, которая в зрелом возрасте воплотила свою давнюю мечту и открыла котокафе, продолжается. Обаятельная, но одинокая дама среднего возраста по имени Кэтрин Силвер всю жизнь посвятила работе в Луисвилльском университете. Несмотря на то что Кэт уже 39 лет, она остается незамужней и бездетной, живет с матерью и терпит ее нравоучения. Но Кэт не сдается и по-прежнему верит, что сможет обрести свое счастье. И для этого ей совсем необязательно встречаться с мужчиной, ведь главная любовь в жизни Кэт – это кошки. Героиня находит средства, чтобы открыть кошачье кафе в родном Луисвилле.

Рейтинг сериала

5.4 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Зовите меня Кэт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Зовите меня Керфаффл Call Me Kerfuffled
Сезон 2 Серия 1
9 января 2022
Зовите меня по отчеству Call Me by My Middle Name
Сезон 2 Серия 2
13 января 2022
Зовите меня спортивным гигантом Call Me a Sporty Giant
Сезон 2 Серия 3
20 января 2022
Зовите меня сорок Call Me Forty
Сезон 2 Серия 4
27 января 2022
Зовите меня своим самым главным поклонником Call Me Your Biggest Fan
Сезон 2 Серия 5
3 февраля 2022
Зовите меня нервной Call Me Unfaithful
Сезон 2 Серия 6
10 февраля 2022
Зовите меня кексом Call Me Cupcake
Сезон 2 Серия 7
17 февраля 2022
Зовите меня сеньор Дон Гато Call Me Señor Don Gato
Сезон 2 Серия 8
24 февраля 2022
Зовите меня безответственной Call Me Irresponsible
Сезон 2 Серия 9
3 марта 2022
Зовите меня Кэтзилла Call Me Katzilla
Сезон 2 Серия 10
10 марта 2022
Зовите меня плохим сырным мальчиком Call Me the Bad Boy of Cheese
Сезон 2 Серия 11
17 марта 2022
Зовите меня МаКклахедом Call Me a McCluckhead
Сезон 2 Серия 12
24 марта 2022
Зовите меня королевской птицей Call Me a Kingbirdie
Сезон 2 Серия 13
31 марта 2022
Зовите меня Купидон Call Me Cupid
Сезон 2 Серия 14
7 апреля 2022
Зовите меня Крошка Бу-Бу Call Me Tiny Boo-Boo
Сезон 2 Серия 15
14 апреля 2022
Зовите меня тем, что притащил кот Call Me What the Kat Dragged In
Сезон 2 Серия 16
21 апреля 2022
Зовите меня Флэтч Call Me Flatch
Сезон 2 Серия 17
28 апреля 2022
Зовите меня моллюском Call Me Shellfish
Сезон 2 Серия 18
5 мая 2022
