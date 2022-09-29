Меню
Зовите меня Кэт 2021 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Зовите меня Кэт
Киноафиша Сериалы Зовите меня Кэт Сезоны Сезон 3

Call Me Kat
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 29 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Зовите меня Кэт»

В 3-м сезоне сериала «Зовите меня Кэт» продолжается история 39-летней женщины, которая каждый день бросает вызов обществу и своей матери. Чтобы стать по-настоящему счастливой и независимой, она потратила все свои сбережения и открыла ресторанчик под названием Cat Café в Луисвилле, расположенном в штате Кентукки. Напомним, в финале предыдущего сезона Кэт столкнулась с трудностями в личной жизни. Она ищет поддержки у Ника. Рэнди приходится мириться с присутствием Картера в своей квартире. Кэт сдает свою квартиру Келли и Шрабу из Флэтча, Макс собирается сыграть одну из своих песен для Робина Тика на местном благотворительном мероприятии.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона сериала «Зовите меня Кэт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Зовите меня Кен Дженнингс Call Me Ken Jennings
Сезон 3 Серия 1
29 сентября 2022
Зови меня Скитер Джус Call Me Skeeter Juice
Сезон 3 Серия 2
6 октября 2022
Зовите меня Тор Call Me Thor
Сезон 3 Серия 3
13 октября 2022
Зовите меня донором четыре-пять-семь Call Me Donor Four-Five-Seven
Сезон 3 Серия 4
20 октября 2022
Зовите меня дядя папа Call Me Uncle Dad
Сезон 3 Серия 5
27 октября 2022
Зовите меня Горячей цыпочкой №2 Call Me The Hot Chick Two
Сезон 3 Серия 6
10 ноября 2022
Зовите меня дамой, сжимающей попку Call Me Dame Booty Clench
Сезон 3 Серия 7
17 ноября 2022
Зовите меня Фэнси Пуффенштафф Call Me Fancy Puffenstuff
Сезон 3 Серия 8
1 декабря 2022
Зови меня Крисмукка Call Me Chrismukkah
Сезон 3 Серия 9
8 декабря 2022
Зови меня Филлиам Call Me Philliam
Сезон 3 Серия 10
5 января 2023
Зовите меня рецептурная рулетка Call Me Prescription Roulette
Сезон 3 Серия 11
12 января 2023
Зовите меня Икабод Эвел Книвел Call Me Ichabod Evel Knievel
Сезон 3 Серия 12
26 января 2023
Зови меня толстушка Пэтти Call Me Fatty Patty
Сезон 3 Серия 13
2 февраля 2023
Зовите меня лучше, чем Пол Радд Call Me Better Than Paul Rudd
Сезон 3 Серия 14
16 февраля 2023
Зовите меня «Кошка в колыбели» Call Me 'Cat's in The Cradle'
Сезон 3 Серия 15
23 февраля 2023
Зовите меня достойной ожидания Call Me Worth the Wait
Сезон 3 Серия 16
2 марта 2023
Зовите меня мстительница Call Me Lady Avenger
Сезон 3 Серия 17
9 марта 2023
Зовите меня туалетным роботом Call Me Toilet Roboto
Сезон 3 Серия 18
16 марта 2023
Не зовите меня Окуррр Call Me Not Okurrr
Сезон 3 Серия 19
30 марта 2023
Зовите меня сознательно несвязанной Call Me Consciously Uncoupled
Сезон 3 Серия 20
6 апреля 2023
Зовите меня Хорошенькой кошечкой Call Me Pretty Kitty
Сезон 3 Серия 21
27 апреля 2023
Зовите меня стеной для пончиков Call Me a Donut Wall
Сезон 3 Серия 22
4 мая 2023
График выхода всех сериалов
