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Мост 4 сезон 5 серия смотреть онлайн

Серия 5
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за 1 рубль
8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Мост»
Серия 1
Сезон 4 / Серия 1 1 января 2018
Серия 2
Сезон 4 / Серия 2 7 января 2018
Серия 3
Сезон 4 / Серия 3 14 января 2018
Серия 4
Сезон 4 / Серия 4 21 января 2018
Серия 5
Сезон 4 / Серия 5 28 января 2018
Серия 6
Сезон 4 / Серия 6 4 февраля 2018
Серия 7
Сезон 4 / Серия 7 11 февраля 2018
Серия 8
Сезон 4 / Серия 8 18 февраля 2018
О чем cерия

В 4 сезоне 5 серии сериала «Мост» количество подозреваемых в убийствах лишь растет. Сага и Хенрик продолжают искать связь между жертвами. Тем временем на Лилиан все больше давит начальство, которое рассчитывало на скорое окончание расследования. 

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