В 4 сезоне 5 серии сериала «Мост» количество подозреваемых в убийствах лишь растет. Сага и Хенрик продолжают искать связь между жертвами. Тем временем на Лилиан все больше давит начальство, которое рассчитывало на скорое окончание расследования.
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