В 5 сезоне 2 серии сериала «Кости» в одном гараже находят тело человека, которого, кажется, убил легендарный агент 007. Совсем скоро команда выходит и на самого убийцу. Герои раздумывают, как сообщить Вэнделлу, что он лишился своей стипендии.