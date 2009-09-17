В 5 сезоне 2 серии сериала «Кости» в одном гараже находят тело человека, которого, кажется, убил легендарный агент 007. Совсем скоро команда выходит и на самого убийцу. Герои раздумывают, как сообщить Вэнделлу, что он лишился своей стипендии.
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Авторизация по e-mail