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Киноафиша Сериалы Кости Сезоны Сезон 5 Серия 2

Кости 2005 - 2017 2 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Кости»
Предвестники в фонтане
Сезон 5 / Серия 1 17 сентября 2009
Бонд в багажнике
Сезон 5 / Серия 2 24 сентября 2009
Обычное в вундеркинде
Сезон 5 / Серия 3 1 октября 2009
Прекрасный день в округе
Сезон 5 / Серия 4 8 октября 2009
Ночь в музее костей
Сезон 5 / Серия 5 15 октября 2009
Жесткий человек в мягкой курице
Сезон 5 / Серия 6 5 ноября 2009
Гном в грязи
Сезон 5 / Серия 7 12 ноября 2009
Нога в заложенном имуществе
Сезон 5 / Серия 8 19 ноября 2009
Игрок в масле
Сезон 5 / Серия 9 3 декабря 2009
Девушка в грязи
Сезон 5 / Серия 10 10 декабря 2009
Секрет в материалах
Сезон 5 / Серия 11 14 января 2010
Доказательство в пудинге
Сезон 5 / Серия 12 21 января 2010
Дантист в окопе
Сезон 5 / Серия 13 28 января 2010
Дьявол в деталях
Сезон 5 / Серия 14 4 февраля 2010
Кости на голубой линии
Сезон 5 / Серия 15 1 апреля 2010
Слагаемые в общей сумме
Сезон 5 / Серия 16 8 апреля 2010
Смерть пчелиной матки
Сезон 5 / Серия 17 15 апреля 2010
Хищник в бассейне
Сезон 5 / Серия 18 22 апреля 2010
Рокер в химчистке
Сезон 5 / Серия 19 29 апреля 2010
Ведьма в шкафу
Сезон 5 / Серия 20 6 мая 2010
Мальчик с ответом
Сезон 5 / Серия 21 13 мая 2010
Начало в конце
Сезон 5 / Серия 22 20 мая 2010
О чем cерия

В 5 сезоне 2 серии сериала «Кости» в одном гараже находят тело человека, которого, кажется, убил легендарный агент 007. Совсем скоро команда выходит и на самого убийцу. Герои раздумывают, как сообщить Вэнделлу, что он лишился своей стипендии.

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