В 5 сезоне 19 серии сериала «Кости» в прачечной известного отеля вместе с грязными вещами постирали тело человека. В убийстве подозреваются популярный музыкальный продюсер и гитарист. Между тем Кэм заводит отношения с гинекологом своей дочери.
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