Пляжный конь (или Как Боб спасает/разрушает город — Часть I)
Сезон 4 / Серия 2111 мая 2014
Вторая мировая гавань: Верферизация (или Как Боб спасает/разрушает город — Часть II)
Сезон 4 / Серия 2218 мая 2014
О чем cерия
В 4 сезоне 7 серии сериала «Закусочная Боба» главный герой неожиданно выступает в роли обычного школьного учителя. Его предшественник заболел, а заменить его оказалось некем. В итоге Боб решает научить школьников различным премудростям кулинарии...
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