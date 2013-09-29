Пляжный конь (или Как Боб спасает/разрушает город — Часть I)
Сезон 4 / Серия 2111 мая 2014
Вторая мировая гавань: Верферизация (или Как Боб спасает/разрушает город — Часть II)
Сезон 4 / Серия 2218 мая 2014
О чем cерия
В 4 сезоне 2 серии сериала «Закусочная Боба» все герои готовятся к празднованию главного осеннего праздника. Дети Белчеров решают построить гигантскую крепость с помощью коробок от холодильника, но в итоге случайно попадают в дикую ловушку...
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