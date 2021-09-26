В 12 сезоне 9 серии сериала «Закусочная Боба» одна из персонажей получает подсказку на уроке по фотографии, но, увы, ей так и не удается сосредоточиться. По ходу дела в гости к главным героям приезжает дама, которая когда-то жила в их доме.