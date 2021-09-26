В 12 сезоне 9 серии сериала «Закусочная Боба» одна из персонажей получает подсказку на уроке по фотографии, но, увы, ей так и не удается сосредоточиться. По ходу дела в гости к главным героям приезжает дама, которая когда-то жила в их доме.
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Авторизация по e-mail