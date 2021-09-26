В 12 сезоне 7 серии сериала «Закусочная Боба» компания главных героев отправляется на чердак, чтобы восстановить кровать Луизы. Времени у них мало, всего один день. Боб и Джин стараются помочь группе игроманов с их странной ролевой настольной игрой.