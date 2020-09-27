В 11 сезоне 17 серии сериала «Закусочная Боба» главный герой и его супруга пытаются помочь Тедди пронести запрещенную еду в кинотеатр. Увы, получается у них не очень. Тина в это время вынуждена противостоять своим же принципам и правилам.