В 11 сезоне 1 серии сериала «Закусочная Боба» отец семейства никак не может найти свидетельство о рождении одной из своих дочерей. В это же время Тина и остальные члены семьи пытаются выучить песню, которую, кажется, знают все, кроме нее самой.