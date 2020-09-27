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О чем cерия
В 11 сезоне 1 серии сериала «Закусочная Боба» отец семейства никак не может найти свидетельство о рождении одной из своих дочерей. В это же время Тина и остальные члены семьи пытаются выучить песню, которую, кажется, знают все, кроме нее самой.
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