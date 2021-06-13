В 1 сезоне сериала «Слепые пятна» события разворачиваются вокруг девушки по имени Эшли, возлюбленной Майлза, главного героя одноименной полнометражной ленты. Вместе со своим сыном Шоном Эшли вынужденно переезжает в дом матери Майлза, крайне эксцентричной женщины. По ходу развития сюжета Эшли постепенно погружается в экзистенциальный кризис, параллельно пытаясь вернуть свою жизнь в нормальное русло. Ситуация обостряется тем, что в доме матери Майлза существуют особые порядки, к которым не так-то просто привыкнуть.