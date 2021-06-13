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Слепые пятна 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Слепые пятна
Киноафиша Сериалы Слепые пятна Сезоны Сезон 1

Blindspotting 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Слепые пятна»

В 1 сезоне сериала «Слепые пятна» события разворачиваются вокруг девушки по имени Эшли, возлюбленной Майлза, главного героя одноименной полнометражной ленты. Вместе со своим сыном Шоном Эшли вынужденно переезжает в дом матери Майлза, крайне эксцентричной женщины. По ходу развития сюжета Эшли постепенно погружается в экзистенциальный кризис, параллельно пытаясь вернуть свою жизнь в нормальное русло. Ситуация обостряется тем, что в доме матери Майлза существуют особые порядки, к которым не так-то просто привыкнуть.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Слепые пятна График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Испытание The Ordeal
Сезон 1 Серия 1
13 июня 2021
Смэшли Роуз Smashley Rose
Сезон 1 Серия 2
20 июня 2021
Правило трех The Rule of Three
Сезон 1 Серия 3
27 июня 2021
Четверо мошенников Four Hustlateers
Сезон 1 Серия 4
4 июля 2021
Пляжи будут потрясающими Beaches Be Trippin
Сезон 1 Серия 5
18 июля 2021
Призрачный отец Ghost Dad
Сезон 1 Серия 6
25 июля 2021
Донни Дарко Seannie Darko
Сезон 1 Серия 7
1 августа 2021
Женись или умри Bride or Die
Сезон 1 Серия 8
8 августа 2021
График выхода всех сериалов
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