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Слепые пятна 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Слепые пятна
Киноафиша Сериалы Слепые пятна Сезоны Сезон 2

Blindspotting 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Слепые пятна»

Во 2 сезоне сериала «Слепые пятна» после тюремной свадьбы Эшли и Майлза проходит девять месяцев. Женщина пытается вырастить их сына самостоятельно, однако постепенно моральные силы покидают ее, и она начинает вымещать свое отчаяние на близких людях. Тем временем Майлз считает дни до их первого семейного уик-энда в Сан-Квентине. Рейни делает все возможное, чтобы Эшли и Шон чувствовали себя в ее квартире как дома, одновременно пытаясь поддерживать связь со своим сыном за решеткой. Новый бизнес Триш процветает, но теперь, когда ее лучший друг и деловой партнер Жак встречается с Кадди, она сталкивается с проблемами ревности.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Слепые пятна График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Самолеты, поезда и автомобили Planes, Trains, and Automobiles
Сезон 2 Серия 1
14 апреля 2023
Жизнь слишком коротка Life Is Too Short
Сезон 2 Серия 2
14 апреля 2023
Н*ггаз и Иисус N*ggaz and Jesus
Сезон 2 Серия 3
21 апреля 2023
Правдами и неправдами By Hook or by Crook
Сезон 2 Серия 4
28 апреля 2023
Каратэ поцелуй Karate Kiss
Сезон 2 Серия 5
5 мая 2023
Хороший, плохой и Тиззли The Good, the Bad, and the Thizzly
Сезон 2 Серия 6
12 мая 2023
Мясной фестиваль Meatfest
Сезон 2 Серия 7
19 мая 2023
Возвращение в Итаку Return to Ithaca
Сезон 2 Серия 8
26 мая 2023
График выхода всех сериалов
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