Во 2 сезоне сериала «Слепые пятна» после тюремной свадьбы Эшли и Майлза проходит девять месяцев. Женщина пытается вырастить их сына самостоятельно, однако постепенно моральные силы покидают ее, и она начинает вымещать свое отчаяние на близких людях. Тем временем Майлз считает дни до их первого семейного уик-энда в Сан-Квентине. Рейни делает все возможное, чтобы Эшли и Шон чувствовали себя в ее квартире как дома, одновременно пытаясь поддерживать связь со своим сыном за решеткой. Новый бизнес Триш процветает, но теперь, когда ее лучший друг и деловой партнер Жак встречается с Кадди, она сталкивается с проблемами ревности.