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Киноафиша Сериалы Слепые пятна Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Слепые пятна» (2021)

Актеры сериала «Слепые пятна» Вся информация о сериале
Жасмин Сепас Джонс
Жасмин Сепас Джонс Jasmine Cephas Jones
Джейлен Баррон
Джейлен Баррон Jaylen Barron
Кэндис Николас-Липман Candace Nicholas-Lippman
Бенджамин Эрл Тернер
Бенджамин Эрл Тернер Benjamin Earl Turner
Аттикус Вудворд
Аттикус Вудворд Atticus Woodward
Эндрю Чаппелль
Эндрю Чаппелль Andrew Chappelle
Сьюзэн Парк Susan Park
Хелен Хант
Хелен Хант Helen Hunt
Стивен Рут
Стивен Рут Stephen Root
Лиленд Орсер
Лиленд Орсер Leland Orser
Энтони Рамос
Энтони Рамос Anthony Ramos
Марго Холл
Марго Холл Margo Hall
Марлон Янг Marlon Young
Джастин Чу Кэри
Джастин Чу Кэри Justin Chu Cary
April Absynth
April Absynth
Джинджер Гонзага Ginger Gonzaga
Рафаэль Касаль
Рафаэль Касаль Rafael Casal
Уткарш Амбудкар
Уткарш Амбудкар Utkarsh Ambudkar
Джефф Парис
Джефф Парис Jeffrey Vincent Parise
Блейк Андерсон Blake Anderson
Лил Бак Lil Buck
Эмили Альтхаус Emily Althaus
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