В 1 сезоне 8 серии сериала «Слепые пятна» главная героиня решает привезти всю свою семью к Майлзу. Эрл вынужден уехать, чтобы начать свой первый рабочий день в порту. Однако, оказавшись в доках, он сталкивается с неожиданной опасностью...
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