В 1 сезоне 8 серии сериала «Слепые пятна» главная героиня решает привезти всю свою семью к Майлзу. Эрл вынужден уехать, чтобы начать свой первый рабочий день в порту. Однако, оказавшись в доках, он сталкивается с неожиданной опасностью...