В 1 сезоне 5 серии сериала «Черное лето» волею судьбы Билл и Сон оказываются в кафе, из которого нет нормального выхода. За короткий отрезок времени им необходимо принять сразу несколько важных решений. Но могут ли они доверять людям из грузовика?
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