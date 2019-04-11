В 1 сезоне 5 серии сериала «Черное лето» волею судьбы Билл и Сон оказываются в кафе, из которого нет нормального выхода. За короткий отрезок времени им необходимо принять сразу несколько важных решений. Но могут ли они доверять людям из грузовика?