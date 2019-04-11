В 1 сезоне 4 серии сериала «Черное лето» группа выживших, оставленная в совершенном одиночестве, должна каким-то образом выпутаться из непростой ситуации – обмануть банду преступников и убежать от множества преследующих их зомби...
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