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Киноафиша Сериалы Черное лето Сезоны Сезон 1 Серия 2

Черное лето 2019 2 серия 1 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Черное лето»
Поток людей
Сезон 1 / Серия 1 11 апреля 2019
Поездка
Сезон 1 / Серия 2 11 апреля 2019
Летняя школа
Сезон 1 / Серия 3 11 апреля 2019
Один
Сезон 1 / Серия 4 11 апреля 2019
Забегаловка
Сезон 1 / Серия 5 11 апреля 2019
Налет
Сезон 1 / Серия 6 11 апреля 2019
Туннель
Сезон 1 / Серия 7 11 апреля 2019
Стадион
Сезон 1 / Серия 8 11 апреля 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Черное лето» Билл, Сон и Барбара должны пробраться на другую сторону стадиона, но сделать это не так-то просто. На пути у главных героев стоит банда живых головорезов и сотни мертвецов, пожирающих человеческую плоть...

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