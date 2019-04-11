В 1 сезоне 2 серии сериала «Черное лето» Билл, Сон и Барбара должны пробраться на другую сторону стадиона, но сделать это не так-то просто. На пути у главных героев стоит банда живых головорезов и сотни мертвецов, пожирающих человеческую плоть...