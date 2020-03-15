Во 2 сезоне 5 серии сериала «Черный понедельник» Блэр и Доун вынуждены объединиться, чтобы привлечь нового перспективного инвестора. Ситуация усложняется тем, что их переговоры проходят на борту самолета. Мо и Кэйт стараются организовать переезд.
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