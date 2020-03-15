Во 2 сезоне 4 серии сериала «Черный понедельник» новые политические связи Блэра оказывают не самое лучшее влияние на положение Дон. В это же время Ясин и Уэйн вновь заняты общим делом — на этот раз они пытаются разгадать тайну своего офиса.