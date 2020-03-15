Во 2 сезоне 2 серии сериала «Черный понедельник» Мо принимает неожиданного гостя, не подозревая о том, какие новости его ожидают. Сможет ли он с ними смириться? Блэр и Тифф начинают поиски нового дома, в котором будут жить в статусе пары.