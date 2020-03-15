Во 2 сезоне 3 серии сериала «Черный понедельник» события вновь разворачиваются вокруг Мо. Обеспокоенный всем происходящим, Монро пытается помочь Киту, который оказался не в самой лучшей жизненной ситуации. Но к чему все это приведет?