Во 2 сезоне 3 серии сериала «Черный понедельник» события вновь разворачиваются вокруг Мо. Обеспокоенный всем происходящим, Монро пытается помочь Киту, который оказался не в самой лучшей жизненной ситуации. Но к чему все это приведет?
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