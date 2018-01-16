В 1 сезоне 7 серии сериала «Черная молния» мать пытается убедить Аниссу бросить геройскую деятельность, но девушка готова пожертвовать личным счастьем ради благополучия граждан. Ее отец Джефферсон продолжает идти по следу Тобиаса.
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