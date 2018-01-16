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Киноафиша Сериалы Черная молния Сезоны Сезон 1 Серия 7

Черная молния 2018 7 серия 1 сезон

7.3 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Черная молния»
Воскрешение
Сезон 1 / Серия 1 16 января 2018
Лаванда: Книга надежды
Сезон 1 / Серия 2 23 января 2018
Лаванда: Книга погребения
Сезон 1 / Серия 3 30 января 2018
Черный Иисус
Сезон 1 / Серия 4 6 февраля 2018
А дьявол после бед принес: Книга Зеленого Света
Сезон 1 / Серия 5 13 февраля 2018
Три семерки: Книга грома
Сезон 1 / Серия 6 27 февраля 2018
Равноденствие: Книга Судьбы
Сезон 1 / Серия 7 6 марта 2018
Откровения
Сезон 1 / Серия 8 13 марта 2018
Книга множества обманов
Сезон 1 / Серия 9 20 марта 2018
Грехи отца: Книга искупления
Сезон 1 / Серия 10 27 марта 2018
Черный Иисус: Книга Распятия
Сезон 1 / Серия 11 3 апреля 2018
Воскрешение и Свет: Книга Боли
Сезон 1 / Серия 12 10 апреля 2018
Смертная Тень. Книга Войны
Сезон 1 / Серия 13 17 апреля 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Черная молния» мать пытается убедить Аниссу бросить геройскую деятельность, но девушка готова пожертвовать личным счастьем ради благополучия граждан. Ее отец Джефферсон продолжает идти по следу Тобиаса.

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