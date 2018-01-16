В 1 сезоне 1 серии сериала «Черная молния» рассказывается о бывшем супергерое Джефферсоне, который посвятил жизнь семье и работе. Но обстоятельства вынуждают школьного директора вернуться к борьбе с преступностью на улицах родного города.
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