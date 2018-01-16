В 1 сезоне 12 серии сериала «Черная молния» усилиями полиции были арестованы многие коррумпированные чиновники города, а Джефферсон сумел примириться с Гамби. Но с Тобиасом еще не покончено: залатав раны, злоумышленник готовится к новому удару.
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