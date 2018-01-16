В 1 сезоне 5 серии сериала «Черная молния» Джефферсон устанавливает личность распространителя. Им оказывается Толедо — верный помощник лидера банды. Между тем Анисса узнает причину гибели дедушки, расследовавшего дело об исчезновении подростков.
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