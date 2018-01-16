В 1 сезоне 2 серии сериала «Черная молния» отставной герой возвращается к борьбе с организованной преступностью. Выяснив, что главарь по кличке Лала продолжает заниматься проституцией, Джефферсон вступает в очередную схватку.
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