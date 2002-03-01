Во 2 сезоне 6 серии сериала «Книжный магазин Блэка» абсолютно не слышащие друг друга Мэнни и Бернард из-за ремонта соседнего помещения хотят закончить свой спор. Фрэн предлагает всем отправиться на отдых.
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