Во 2 сезоне 2 серии сериала «Книжный магазин Блэка» Бернард очень хочет найти девушку. Фрэн никак не может уснуть, потому что в ее комнате слишком жарко. Мэнни сомневается, что его тело действительно сохраняет тепло.
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