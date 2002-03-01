Во 2 сезоне 2 серии сериала «Книжный магазин Блэка» Бернард очень хочет найти девушку. Фрэн никак не может уснуть, потому что в ее комнате слишком жарко. Мэнни сомневается, что его тело действительно сохраняет тепло.