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Киноафиша Сериалы Книжный магазин Блэка Сезоны Сезон 2 Серия 1

Книжный магазин Блэка 2000 - 2004 1 серия 2 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Книжный магазин Блэка»
Конферансье
Сезон 2 / Серия 1 1 марта 2002
Жара
Сезон 2 / Серия 2 8 марта 2002
Посредник
Сезон 2 / Серия 3 15 марта 2002
Кровь
Сезон 2 / Серия 4 22 марта 2002
Здравствуй, солнце
Сезон 2 / Серия 5 29 марта 2002
Перемена к лучшему
Сезон 2 / Серия 6 5 апреля 2002
О чем cерия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Книжный магазин Блэка» соседка Фрэн берет уроки игры на фортепиано. Бернард влюбляется. Мэнни просто надеется отдохнуть. Но никто из них не получает того, чего хочет. Блэк, как обычно, раздражает своих покупателей.

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