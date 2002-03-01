Во 2 сезоне 1 серии сериала «Книжный магазин Блэка» соседка Фрэн берет уроки игры на фортепиано. Бернард влюбляется. Мэнни просто надеется отдохнуть. Но никто из них не получает того, чего хочет. Блэк, как обычно, раздражает своих покупателей.