Во 2 сезоне 3 серии сериала «Книжный магазин Блэка» добродушный Мэнни хочет помочь Фрэн узнать о ее загадочном работодателе и обращается к своим криминальным знакомым. Фрэн не понимает, чем она вообще занимается в жизни.
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