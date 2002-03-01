Во 2 сезоне 3 серии сериала «Книжный магазин Блэка» добродушный Мэнни хочет помочь Фрэн узнать о ее загадочном работодателе и обращается к своим криминальным знакомым. Фрэн не понимает, чем она вообще занимается в жизни.