В 1 сезоне 6 серии сериала «Книжный магазин Блэка» Мэнни больше не может заниматься книжным бизнесом и собирается жить на улице. Там он знакомится с одним фотографом, который предлагает крышу над головой. Мэнни не в силах отказаться.