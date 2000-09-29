В 1 сезоне 3 серии сериала «Книжный магазин Блэка» в книжную лавку приходит очень трудолюбивый уборщик. Бернард и Мэнни решают работать из дома, но вместо этого снова пьют дорогущее вино и ничего не делают.
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