В 1 сезоне 2 серии сериала «Книжный магазин Блэка» Бернард, как обычно, напился. В один из таких вечеров он предложил Мэнни работу в своем книжном магазине. Протрезвев, Бернард начинает думать, как избавиться от нового сотрудника.
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