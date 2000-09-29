В 1 сезоне 2 серии сериала «Книжный магазин Блэка» Бернард, как обычно, напился. В один из таких вечеров он предложил Мэнни работу в своем книжном магазине. Протрезвев, Бернард начинает думать, как избавиться от нового сотрудника.