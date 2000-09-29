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Книжный магазин Блэка 2000 - 2004 2 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Книжный магазин Блэка»
Готовка книг
Сезон 1 / Серия 1 29 сентября 2000
Первый день Мэнни
Сезон 1 / Серия 2 6 октября 2000
Гроздья гнева
Сезон 1 / Серия 3 13 октября 2000
Затмение
Сезон 1 / Серия 4 20 октября 2000
Взаперти
Сезон 1 / Серия 5 27 октября 2000
Он покидает дом
Сезон 1 / Серия 6 3 ноября 2000
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Книжный магазин Блэка» Бернард, как обычно, напился. В один из таких вечеров он предложил Мэнни работу в своем книжном магазине. Протрезвев, Бернард начинает думать, как избавиться от нового сотрудника.

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