В 1 сезоне 5 серии сериала «Книжный магазин Блэка» в магазине установили новую систему сигнализации. Ни Бернард, ни Мэнни не знают, как ею пользоваться. Блэк случайно закрывает своего нового сотрудника в магазине и уходит.
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