Медвежий угол 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Медвежий угол
Медвежий угол

Björnstad 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Медвежий угол»

В 1 сезоне сериала «Медвежий угол» действие разворачивается в провинциальном городе, расположенном где-то на территории Швеции. Это местечко получило название Бьорнстад. В один прекрасный день все жители города оказываются подняты на уши. Накануне важнейшего спортивного матча происходит ужасное: кто-то насилует девушку Майю, дочь директора хоккейной команды. Сотрудники правопорядка тут же начинают расследование этого дела. Довольно быстро им удается найти основного подозреваемого — им оказывается один из участников хоккейной команды, парень, которым восхищается половина города. Неужели он действительно способен на такой ужасный поступок?

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Медвежий угол»
Сезон 1
Серия 1 Avsnitt 1
18 октября 2020
18 октября 2020
Серия 2 Avsnitt 2
18 октября 2020
18 октября 2020
Серия 3 Avsnitt 3
25 октября 2020
25 октября 2020
Серия 4 Avsnitt 4
1 ноября 2020
1 ноября 2020
Серия 5 Avsnitt 5
8 ноября 2020
8 ноября 2020
График выхода всех сериалов
