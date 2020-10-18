В 1 сезоне сериала «Медвежий угол» действие разворачивается в провинциальном городе, расположенном где-то на территории Швеции. Это местечко получило название Бьорнстад. В один прекрасный день все жители города оказываются подняты на уши. Накануне важнейшего спортивного матча происходит ужасное: кто-то насилует девушку Майю, дочь директора хоккейной команды. Сотрудники правопорядка тут же начинают расследование этого дела. Довольно быстро им удается найти основного подозреваемого — им оказывается один из участников хоккейной команды, парень, которым восхищается половина города. Неужели он действительно способен на такой ужасный поступок?