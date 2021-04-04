В 1 сезоне сериала «Бердгерл» тридцатилетняя Джуди Кен Себбен узнает о том, что она стала полноправной наследницей гигантской корпорации своего отца. По ходу развития событий становится понятно, что бизнес — далеко не единственное, что оставил ей Харви. Джуди также должна продолжить его дело по борьбе с преступностью и злом во всем мире. Но хочет ли она этим заниматься? Главная героиня долгое время не может ответить на этот вопрос. Ее отношения с отцом были далеки от идеальных, но ее отношения с самой собой так же требуют корректировки.