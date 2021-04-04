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Бердгерл 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бердгерл
Киноафиша Сериалы Бердгерл Сезоны Сезон 1

Birdgirl 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бердгерл»

В 1 сезоне сериала «Бердгерл» тридцатилетняя Джуди Кен Себбен узнает о том, что она стала полноправной наследницей гигантской корпорации своего отца. По ходу развития событий становится понятно, что бизнес — далеко не единственное, что оставил ей Харви. Джуди также должна продолжить его дело по борьбе с преступностью и злом во всем мире. Но хочет ли она этим заниматься? Главная героиня долгое время не может ответить на этот вопрос. Ее отношения с отцом были далеки от идеальных, но ее отношения с самой собой так же требуют корректировки.

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Список серий сериала Бердгерл График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2021
Доля Медведя ShareBear
Сезон 1 Серия 2
11 апреля 2021
ТретьяДевушка Thirdgirl
Сезон 1 Серия 3
18 апреля 2021
У нас есть Интернет We Have the Internet
Сезон 1 Серия 4
25 апреля 2021
Свергнуть Поппла Topple the Popple
Сезон 1 Серия 5
2 мая 2021
Балтимор Baltimo
Сезон 1 Серия 6
9 мая 2021
График выхода всех сериалов
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