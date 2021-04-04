В 1 сезоне 5 серии сериала «Бердгерл» главная героиня решает обновить внешний облик классической банки с газировкой. В итоге недовольные фанаты напитка решают уничтожить ее. Сможет ли Джуди остановить неожиданную волну хейта в свою сторону?
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