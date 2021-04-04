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Киноафиша Сериалы Бердгерл Сезоны Сезон 1 Серия 3

Бердгерл 2021 3 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Бердгерл»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 4 апреля 2021
Доля Медведя
Сезон 1 / Серия 2 11 апреля 2021
ТретьяДевушка
Сезон 1 / Серия 3 18 апреля 2021
У нас есть Интернет
Сезон 1 / Серия 4 25 апреля 2021
Свергнуть Поппла
Сезон 1 / Серия 5 2 мая 2021
Балтимор
Сезон 1 / Серия 6 9 мая 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Бердгерл» помощник главной героини работает всю ночь напролет, но никак не может добиться поставленной цели. Увы, чудовищные последствия невыполненного задания угрожают разрушить не только его карьеру, но и всю жизнь.

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